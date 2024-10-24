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İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'de 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:54
İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

İzmir'de düzenlenen bir operasyonda, 55 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu grubun içerisinde 22 çocuk bulunuyor. Olayla ilgili olarak 4 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik'ten Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üstün teknolojiye sahip insansız hava aracı kullanılarak, göçmenlerin kara üzerinde hareket ettiği belirlendi. Tespit edilen grup için anında harekete geçilerek gerekli önlemler alındı.

İlgili Ekiplerden İşbirliği

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri yakalayarak güvenli bir bölgeye yönlendirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Bu operasyon sırasında 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, düzensiz göçmenlerin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

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