İzmir'de eczane soymak isteyen hırsızlardan eşi görülmemiş plan

Urla'da filmlere konu olacak bir hırsızlık yaşandı. İki iş yerinin duvarını delen hırsız veya hırsızlar eczaneye ulaşarak ilaç ve nakit para çaldılar.

İzmir'de eczane soymak isteyen hırsızlardan eşi görülmemiş plan
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İzmir’in Urla ilçesinde bulunan bir eczanenin sahibi işyerinin nasıl soyulduğunu görünce eşi görülmemiş bir planla karşılaştı. Eczanenin yanında bulunan kaporta ve otomobil tamircisi olan iki iş yerine giren hırsız veya hısızların bu işyerlerin duvarlarını delerek eczaneye ulaştıkları anlaşıldı.

İki iş yerinin duvarlarını kendilerinin geçeceği kadar delik açan ve buradan eczanenin mutfak bölümüne geçen hırsızlar, eczanenin kasasından bin 500 TL nakit para ve kırmızı ve yeşil reçete ile satılan bazı ilaçları çaldılar.

İzmir'de eczane soymak isteyen hırsızlardan eşi görülmemiş plan

Ertesi gün işyerine gelen eczanenin sahivi ise iş yerinin soyulduğunu gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemedi ve, “Müthiş bir mühendislik harikası, ben kendim bile tasarlasam yapamam bunu” tepkisini verdi.

Yaşanan hırsızlık olayından sonra bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen Urla polisi, hırsızların yakalamak için arama çalışması başlattı.


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