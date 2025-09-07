DOLAR
İzmir'de Eğitim Uçağının Düşme Anı Görüntülendi: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı'da eğitim uçağının düşme anı, Kırbaş Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasınca kaydedildi; pilot Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:37
İzmir'de eğitim uçağının düşme anı görüntülendi

Kırbaş Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası olayı kaydetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya çarpma anı net şekilde yer alıyor.

Görüntülerde, düşüşün ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de duyuluyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesinde mısır tarlasına düştü. Kazada pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

