İzmir'de ekiplerin 'naylon fatura' mesaisi: 17 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’deki “naylon fatura” davasında vergi usul kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen 19 kişi için gözaltı emri çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, operasyon kapsamında İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 10 MİLYAR 978 MİLYON 367 BİN LİRA SAHTE FATURA ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’de “sahte fatura” olayında vergi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında gözaltına alma kararı alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa’daki ev ve iş yerlerine girildi.

Operasyonda, farklı şirketlerin adına düzenlenmiş 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 lira değerinde 5 bin 745 imzalı senet, 987 adet 1 milyar 725 milyon 355 bin lira değerinde tahsilat makbuzu, 40 adet 4 milyon 700 bin lira değerinde çek, 500 adet 5 milyon lira değerinde dekont, 94 kaşe ve 20 pos cihazı ele geçirildi. Ayrıca, 166 boş senet, 71 boş çek koçanı, 6 boş fatura koçanı, 12 klasör içinde doküman ve çek nüshası, ruhsatsız silah, av tüfeği ve 68 mermi de bulundu. Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken, 2 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.