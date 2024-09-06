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İzmir'de Elektrik Acısı: Davada Ara Karar Verildi

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği davada 13 sanığın tutukluluğu devam etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:56
İzmir'de Elektrik Acısı: Davada Ara Karar Verildi

İzmir'de Elektrik Akımı Davasında Karar Açıklandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik akımı olayıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda tutuklu sanıkların durumu değerlendirildi. Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

Duruşma Süreci

Davada, 42 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılama yürütülüyor. İki gün süren duruşmanın ardından sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı.

Maktul Ailelerin Tepkisi

Maktul Özge Ceren Deniz'in babası, duruşmada sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederek, "Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kimse elektrik çarparak ölmesin, herkes işini düzgün yapsın" dedi. Ancak mahkeme sonrası verilen karar salonda tepkiye yol açtı.

Davada Yaşanan Tartışmalar

Sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un avukatı, duruşma sonrasında bazı siyasi yetkililerin mahkeme başkanını ziyaret ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya mahkeme başkanı sert bir yanıt vererek, kesinlikle kimseyle görüşmediğini açıkladı.

Olayın Arka Planı

12 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Özge Ceren Deniz su birikintisine basarak elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürecinde çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bazıları tutuklandı. Dava süreci, uzman raporları ve gözaltına alınan sanıklar üzerine yoğun bir şekilde ilerledi.

Açıklama ve Sonuç

Duruşma sonrası mağdur aileler İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Mahkeme başkanı, 2024 yılında yaşanan bu acı olayın unutulmaması gerektiğini belirterek, herkesin bu dava hakkında sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

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