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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Ölümü: Yeni Gözaltılar

İzmir'de yaşanan elektrik akımına kapılma olayı sonrası 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:47
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Ölümü: Yeni Gözaltılar

İzmir'de Elektrik Kazasında Yeni Gözaltılar

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik akımına kapılma olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, toplam 11 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü dahil birçok üst düzey kurum yöneticisi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın Detayları

12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti. Soruşturma neticesinde, şu ana kadar 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

Gözaltına Alınan İsimler

Soruşturma çerçevesinde, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile birlikte birçok yöneticinin adı geçiyor. Ayrıca, daha önce İZSU Genel Müdürü olarak hizmet vermiş ve şu an Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Ali Hıdır Köseoğlu da gözaltına alındı.

Bilirkişi Raporu ve İhmal İddiaları

Bilirkişi raporuna göre, Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinlikte gömmediği ve İZSUnun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye çok yaklaştırdığı tespit edildi. Bu durum, olayın yaşanmasında ciddi bir etken olarak değerlendirildi.

Son Gelişmeler

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, gözaltına alınan kişilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri hakkında işlemler sürüyor. Bu süreçte, tüm tarafların koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan ihmalinin detayları üzerinde durulacağı belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (fotoğrafta), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (fotoğrafta), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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