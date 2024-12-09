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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümlerinde Keşif Yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili davada keşif yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:34
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümlerinde Keşif Yapıldı

Olay Yeri Keşfi Gerçekleştirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ölümleriyle ilgili davaya bakan mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği yerde keşif yaptı. Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) için açılan davada, Gdz Elektrik ile İZSU çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 36 sanık yargılanıyor.

Keşife İlgili Taraflar Katıldı

Olayın yaşandığı Alsancak Semti'ne sabah saatlerinde gelen İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, Gdz Elektrik ve belediye personelinin yanı sıra, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlarıyla birlikte keşifte bulundu.

Olay yerinde mazgalların bulunduğu alan trafiğe kapatıldı ve inceleme için çadır kuruldu. İş makineleri ile mazgal bölgesinde kazı yapıldıktan sonra, bilirkişi eşliğinde mahkeme heyeti detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Keşif sırasında, olay yerinde ölçümleme cihazları da kullanıldı.

Tanık İfadesi ve Olayın Geçmişi

Keşif sırasında tanık E.E.Ç'nin ifadesine de başvuruldu. E.E.Ç, geçtiğimiz yıl aralık ayında şiddetli yağmur sonrası yaşanan selin ardından yapılan çalışma taleplerine dair bilgi verdi.

Tanık, "Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Oradan duman çıkıyordu, biz burada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden Açıklamalar

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi heyetinin titizlikle seçildiğini vurguladı. İnanç Öktemay'ın avukatı Cenk Düzgüner ise, hem Gdz Elektrik hem de İZSU sorumlularının yargılanacağının altını çizerek, mahkemenin hassas bir şekilde davayı yürüttüğünü söyledi.

Ölüm Olayı ve Soruşturma Süreci

Olay, 12 Temmuz tarihinde İzmir'in Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisinde akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın ölümü büyük bir infial yarattı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, olayın yaşanmasında Gdz Elektrik ve İZSU arasında yeterli koordinasyon sağlanmaması ve kabloların yeterli derinlikte gömülmemesi etkili olduğu belirtildi.

Olayın ardından 42 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı. İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın dosyası ayrılmış, tutuklu memurlar tahliye edilmişti.

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği yerde davaya bakan mahkeme heyetince keşif yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği yerde davaya bakan mahkeme heyetince keşif yapıldı.

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