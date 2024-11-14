İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılma Olayında Yargılama Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz tarihinde sağanak yağış sonucu su birikintisine basarak akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti. Bu korkunç olayla ilgili olarak açılan davada, 42 sanık yargılanmaya devam ediyor.

Duruşmaya Katılım

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan bazı sanıklar da vardı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, Gdz Elektrik taşeron firmasının yetkilisi Halit Özpelit, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Ayrıca, tanık ifadeleri dinlenirken, olay sırasında müdahale eden tanık Nurullah Özel yaşananları aktardı. Özel, olay anında elektrik akımını kontrol etmeye çalıştıktan sonra, iki kişiyi sudan çektiğini belirtti.

Müştekilerin Duygusal İfadeleri

Duruşma sırasında Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım şimdi doktor olup birçok hastayı tedavi edecekti. Herkes 'görmedim', 'duymadım' diyor. Sizleri vicdana davet ediyorum," şeklinde konuştu. İnanç Öktemay'ın ağabeyi de kardeşinin ölümünün ailesini derinden etkilediğini ifade etti.

Cumhuriyet Savcısının Talepleri

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını ve yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Gdz Elektrik taşeron firması Demircan A.Ş. yetkilisi Cenan Demircan hakkında da dava açılması istendi.

Duruşmanın Devamı ve Olayın Arka Planı

Duruşma, bazı sanıkların mütalaaya ilişkin savunmalarıyla devam etti ve yarına ertelendi. Olayın meydana gelmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, ilk etapta 48 şüpheli yakalanmış ve bunların 13'ü tutuklanmıştır. İddianamede sanıkların 22,5 yıl hapis cezası istemiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.