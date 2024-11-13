İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Davasında 42 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybedenler İçin Yargılama Devam Ediyor

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişinin davasında 42 sanığın yargılanmasına devam edildi. Düşüncelerin yoğunlaşmasıyla birlikte, olayda 41 sanığın savunması tamamlandı.

Mahkemede Savunmalar ve İfadeler

Mahkeme, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıkların bulunduğu duruşmada, ilk duruşmada söz alamayan 20 sanığı dinlemek üzere harekete geçti. Tutuksuz sanıklardan Gdz Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, sahada çalışan ekiplerin sadece endüstri elektrik lisesi veya ön lisans elektrik bölümü mezunları olduğunu ifade ederek, "Ekipler sahada en az 2 kişi çalışırlar. 1 kişinin müdahale hakkı yok. Bu olaydan da bilgim yok." dedi.

Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin memur olduğunu ve sanık olarak ifadesinin alınamayacağını savundu. Cumhuriyet Savcısı, başsavcılık olarak soruşturmanın gizliliğine gerek olmadığını belirtti ve mahkeme heyeti avukatın talebini reddetti.

Olayın Arka Planı ve Soruşturma Süreci

Elde edilen bilirkişi raporlarına göre, olayın gerçekleştiği gün sağanak yağmur sırasında su birikintisinde akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti. Raporda, Gdz Elektrik firması kablolarının yeterli derinlikte gömülmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı belirtilmişti.

Dava kapsamında ilk etapta 48 şüpheli gözaltına alınmış, 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı. İddianamede, 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep ediliyor. Duruşma yarın tanık ifadeleri ile devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.