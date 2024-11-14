İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümünde 42 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

İzmir'de, 12 Temmuz tarihinde sağanak yağış sırasında karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay ile ilgili olarak 42 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşmada Gelişmeler

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ikinci duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıkların ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldığı gözlemlendi.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, Gdz Elektrik'in taşeron firma yetkilisi Halit Özpelit, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini talep etti. Tanık ifadelerinde, bölgede daha önce de elektrik akımıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Tanıkların İfadeleri

Olay anında müdahale eden tanıklardan Nurullah Özel, elektrik akımının olup olmadığını teyit etmek için çizmelerini giyip sopasıyla deneme yaptığını anlattı. Ayrıca, su içinde kalan kişileri bahçe hortumuyla sudan çıkardığını aktardı. Fatih Ufak ise, daha önceki sorunlar nedeniyle Gdz Elektrik'i aradıklarını ifade etti.

Üzücü Aile İfadeleri

Müştekilere söz verildiğinde, Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, kızının gelecekte birçok hastayı tedavi edeceğini; bu olayın ise vicdanları yaraladığını dile getirdi. Ayrıca, İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay ise kardeşinin ölümüyle ailesinin derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı'nın Talepleri

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamı ile diğer sanıklar için adli kontrol şartının korunmasını istedi. Ayrıca olay yerinde keşif ve yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Demircan A.Ş. yetkilisi Cenan Demircan hakkında da dava açılması istendi.

Olayın Ardındaki Ayrıntılar

12 Temmuz'da Alsancak semtinde meydana gelen olayda, su birikintisine basarak akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunda, ilgili firmaların kabloları yeterince güvenli şekilde yerleştirmediği ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta 48 şüpheliye gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 13'ü tutuklanmış ve 6'sının dosyası ayrılmıştır. İddianamede 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.