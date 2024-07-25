İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümünde Yeni Gözaltı Kararı

İzmir'de Elektrik Kazasında Yeni Gelişmeler

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine sebep olan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, önemli bir gelişme yaşandı.

Gözaltı Talimatı Verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel dahil olmak üzere toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar S., Metropol Bölge Müdürü Ali A., Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. gibi isimler de şüpheli olarak belirtildi.

Kaza ve Soruşturma Süreci

12 Temmuz'da meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma sürecinde 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 33 kişi yakalandı. Yapılan sorgulamalar sonrası 6 kişi serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi Raporu ve İhmal Tespiti

Geciken adli süreç, bilirkişi raporuyla devam etti. Raporda, Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterince derin gömmemesi, İZSU’nun mazgal yapımı esnasında kabloları yüzeye yakın bir konuma getirmesi ve iki kurum arasındaki yetersiz koordinasyonun olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtildi.

Şu anda gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri devam etmekte. Soruşturma süreci hakkında detaylı bilgi akışının sağlanması bekleniyor.