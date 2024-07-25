İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümüne İlişkin Gözaltılar

İzmir'de Kritik Gözaltı Kararları

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, aşırı yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ölümler ve Soruşturma Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması çerçevesinde, bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından, Gürkan Erdoğan ve Uğur Yüksel gibi yetkililer hakkında gözaltı talimatı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şubesi ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasında gözaltı işlemlerine başladı. Genel Müdür Erdoğan, polis eşliğinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, Yüksel ise evinde gözaltına alındı.

Gözaltındaki Diğer Şüpheliler

İznin ardından gözaltı talimatı verilen diğer isimler arasında İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar S., Gdz Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali A., Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y., Operasyon Direktörü Sefa P., Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati E., Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel A. ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper D. bulunuyor. Tüm şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayın Sebepleri ve Sonuçları

12 Temmuz'da yaşanan olayda, su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Önceki süreçte başlatılan soruşturmada 35 şüpheliden 33'ü yakalandı ve 14'ü tutuklandı. Yeni bilirkişi raporu, Gdz Elektrik'in kabloları yeterli derinlikte gömmemesi ve İZSU'nun bu kabloları mazgal yapımı sırasında yüzeye yaklaştırması gibi ihmallerin olayda etkili olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın devamında daha fazla gözaltı kararı alınabileceği belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (fotoğrafta), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (fotoğrafta), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.