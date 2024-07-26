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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Ölenlerin Soruşturmasına Devam

İzmir'de meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı ile ilgili 10 zanlı adliyeye sevk edildi, tutuklama talepleri bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:48
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Ölenlerin Soruşturmasına Devam

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılma Olayı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay için yürütülen soruşturma derinleşiyor.

Gözaltına Alınan Suspectler

Bu kapsamda, İZSU'nun eski ve yeni genel müdürlerinin yanı sıra Gdz Elektrik Genel Müdürü de dahil olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlamalar ve İfadeler

Gözaltındaki şüpheliler arasında yer alan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, olay hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını ve ifade ettiği hususların raporda belirtilenlerle örtüşmediğini savundu.

Uğur Yüksel de, kendisine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını, 2015 yılındaki kazı işlemleri sırasında görevde olmadığını belirtti. Eski genel müdür Ali Hıdır Köseoğlu ise, sorumluluklarının olmadığını ifade etti.

Bilirkişi Raporu ve Olayın Tekrar Gözden Geçirilmesi

Bilirkişi raporunda, olayın yaşanmasında teknik kusurların tespit edildiği ve Gdz Elektrik'in 2015'te yaptığı işin kabulünün, şartnamelere aykırı olduğu belgelenmişti. Raporda ayrıca, İZSU tarafından gerçekleşen yağmur suyu rögarlarının montajında gerekli dikkat ve bakım yapılmadığının altı çizilmiştir.

Adli Süreç ve Gelişmeler

Olayda ihmali olduğu tespit edilen 35 kişiden 33’ü yakalanmışken, 27 zanlıdan 14’ü tutuklandı. Son gelişmelerin ardından ek gözaltına alınan 11 kişi daha yakalandı ve bu süreç adli kontrol talepleriyle devam ediyor.

12 Temmuz'da yaşanan bu üzücü olay, İzmir'deki kamu hizmetleri içerisinde önemli bir sorumluluk ve denetim gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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