İzmir'de Elektrik Akımında İki Can Kaybı: Aileler Adalet İstiyor

İzmir'de Elektrik Akımında İki Can Kaybı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan genç bir kadın ve onu kurtarmaya çalışan bir adam hayatını kaybetti. Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) isimli bu iki kişinin ölümüne ilişkin açılan davada, aileler duruşmaya katıldı ve sanıkların suçlamalarını birbirlerine atmasına büyük tepki gösterdi.

Ailelerin Acı Açıklamaları

Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi, “Bu olayın üzerinden beş yıl geçti. İzmir'in üçüncü büyükşehir olduğunu unutmayın. Herkes birbirine suçu atıyor, yeter! Lütfen adalet yerini bulsun” dedi. Nevin Öktemay, oğlu için yürek yakan bir itirafta bulunarak, “Evladımın ölümünden dolayı hepsinden davacıyım. Oğlumu bir daha görebilmeyi dilerdim” şeklinde konuştu.

Duruşmada Gelişmeler ve Polisiye Önlemler

Davada sanıkların mahkemeye katılmasıyla birlikte, savunmaları da alındı. Gerçekleşen olayla ilgili olarak Gdz Elektrik ve İZSU yetkilileri, sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Feci Olayın Detayları

Olay, 12 Temmuz'da Alsancak semtinde yaşandı. Özge Ceren Deniz yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basarak akıma kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Soruşturma sürecinin ardından 48 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Yürek parçalayan bu olay, adaletin tecelli etmesini isteyen ailelerin sesiyle bir kez daha gündeme geldi.