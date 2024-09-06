Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Elektrik Akımında İki Can Kaybı: Aileler Adalet İstiyor

İzmir'deki elektrik akımıyla iki kişinin ölümü üzerine açılan davada aileler, sanıkların birbirini suçlamasına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:16
İzmir'de Elektrik Akımında İki Can Kaybı: Aileler Adalet İstiyor

İzmir'de Elektrik Akımında İki Can Kaybı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan genç bir kadın ve onu kurtarmaya çalışan bir adam hayatını kaybetti. Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) isimli bu iki kişinin ölümüne ilişkin açılan davada, aileler duruşmaya katıldı ve sanıkların suçlamalarını birbirlerine atmasına büyük tepki gösterdi.

Ailelerin Acı Açıklamaları

Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi, “Bu olayın üzerinden beş yıl geçti. İzmir'in üçüncü büyükşehir olduğunu unutmayın. Herkes birbirine suçu atıyor, yeter! Lütfen adalet yerini bulsun” dedi. Nevin Öktemay, oğlu için yürek yakan bir itirafta bulunarak, “Evladımın ölümünden dolayı hepsinden davacıyım. Oğlumu bir daha görebilmeyi dilerdim” şeklinde konuştu.

Duruşmada Gelişmeler ve Polisiye Önlemler

Davada sanıkların mahkemeye katılmasıyla birlikte, savunmaları da alındı. Gerçekleşen olayla ilgili olarak Gdz Elektrik ve İZSU yetkilileri, sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Feci Olayın Detayları

Olay, 12 Temmuz'da Alsancak semtinde yaşandı. Özge Ceren Deniz yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basarak akıma kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Soruşturma sürecinin ardından 48 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Yürek parçalayan bu olay, adaletin tecelli etmesini isteyen ailelerin sesiyle bir kez daha gündeme geldi.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar