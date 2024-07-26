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İzmir'de Elektrik Akımıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de yaşanan elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye çıkarıldı. İZSU ve Gdz Elektrik Dağıtım Müdürleri de dahil.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:39
İzmir'de Elektrik Akımıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Üzerine Soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturmada, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da dahil olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından 10 şüpheli, adli işlemler için emniyetten İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Yakınları, Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanarak sevk edilen şüphelileri alkışlarla destekledi.

Ayrıca, Ordu'da yakalanan başka bir şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı belirtildi.

Olayın Detayları ve Daha Fazla Gözaltı

Olay, 12 Temmuz'da gerçekleşti. Yağmur sonrası su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış ve 6'sı serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Şu ana kadar olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alınmışken, 5 kişinin daha ihmalinin olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 3'ü yakalanırken, biri kanser tedavisi görmekte, diğeri yurt dışında bulunmaktadır. Yakalanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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