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İzmir'de Elektrik Akımıyla İlgili Ölümler: 6 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi için 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:29
İzmir'de Elektrik Akımıyla İlgili Ölümler: 6 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İzmir'deki Trajik Olay ve Gözaltılar

İzmir'de meydana gelen elektrik akımı sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, şehri derinden sarstı. Olayın ardından, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Bu gelişme, olayın detaylarının incelenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, elektrik altyapısındaki olası aksaklıkların ve güvenlik önlemlerinin eksikliklerinin araştırılacağını belirtti.

Olayın Ayrıntıları

Hayatını kaybedenlerin yakınları, yetkililere gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı konusunda şikayette bulunmuştu. Olay, toplumda büyük bir üzüntü ve infiale yol açtı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

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