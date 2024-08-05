İzmir'de Elektrik Çarpması Olayında Suç Duyurusu

İzmir'de Elektrik Çarpması Üzerine Suç Duyurusu

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişi ile ilgili olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski başkan Tunç Soyer de dahil 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde düzenlediği basın toplantısında olayın detaylarına değindi. Sarıçiçek, "Sağanak sırasında su birikintisine basan müvekkilim Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Bu durumla ilgili olarak 42 kişi hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan iddianame hazırlandı ve bu dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi," dedi.

Sarıçiçek, olayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski başkan Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve diğer yetkililerin de sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı. Avukat, "İhmali ve kusuru bulunan tüm sorumluların olası kastla adam öldürme suçundan cezalandırılması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız," şeklinde konuştu.

Olayın Seyri ve Soruşturma Detayları

Olay sonucunda, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesi üzerine süreç başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu kişilerden 48'i yakalanmış, 14'ü tutuklanmıştır. Yasal süreç, itirazlar sonucu bir kişinin tahliyesiyle devam etmektedir.

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın öldüğü bu trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yasal süreçlerin ve sorumluların ne ölçüde hesap vereceği merak ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek (fotoğrafta) suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.