İzmir'de Elektrik Kazasında Aile Kasten Adam Öldürme Suçlaması İstiyor

İzmir'de Elektrik Kazası: Aile Kasten Adam Öldürme Suçlaması İstiyor

Konak ilçesinde elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir.” dedi.

Olayın Arka Planı

12 Temmuz'da, sağanak yağış esnasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Avukatın Açıklamaları

Avukat Ayşe Sarıçiçek, konuyla ilgili olarak, “Bilirkişi raporunda, Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmemesi, İZSU'nun mazgal yapımında kabloları yüzeye yaklaştırması ve iki kurum arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle arızanın meydana geldiği belirtiliyor.” ifade etti.

Olası Ek Gözaltılar

Sarıçiçek, mevcut bilirkişi raporunun savcılık tarafından değerlendirildiğini vurgulayarak, “Gerekli görülürse ek gözaltı kararları da alınabilir.” dedi ve olayın 2015 yılına dayandığını hatırlatarak suçluların tespit edilmesi için çabaların sürdüğünü belirtti.

Trafo Merkezlerinde Cihaz Eksikliği

Trafo merkezlerinde RCD (Artık Akım Koruma Cihazı) ve RCM (Artık Akım İzleme Cihazı) gibi önleyici cihazların eksikliğini de dile getiren Sarıçiçek, “Eğer bu cihazlar olsaydı, arızalar daha önce tespit edilebilir ve ölümler önlenebilirdi.” şeklinde konuştu.

Soruşturmanın Gelişimi

Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Bilirkişi raporunda daha fazla ihmalin olduğu tespit edilen 5 şüpheli için de gözaltı talimatı uygulanıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.