İzmir'de Elektrikli Motosiklet Kazasında İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytin ağacına çarpan elektrikli motosiklet kazasında iki kız kardeş yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:11
İzmir'de Elektrikli Motosiklet Kazasında İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen tragik bir kaza, iki kız kardeşin yaşamına mal oldu. Haliller Mahallesi'nde bulunan zeytin ağaçlarına çarpan 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, büyük bir felaketi beraberinde getirdi.

Motosikletin sürücüsü Ayşe Alkan yönetimindeki 35 CBY 262 plakalı araç, yol kenarındaki zeytin ağacına çarpması sonucu kontrolünü kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada sürücü Alkan ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Dudu Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki talihsiz genç kızın cenazeleri, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, mahalle sakinleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kız kardeş...

İzmir'in Kiraz ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

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