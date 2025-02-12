İzmir'de Eşini Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

İzmir'de Eş Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldüren sanık Ahmet Fırat, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat ve müşteki yakınları katıldı.

Maktulün Ailesinden Duygusal Açıklamalar

Maktulün annesi Sevim Ö., mahkemedeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kızının anlaşamadığı bir dönemde eşinin aldatması nedeniyle boşanma talep ettiğini belirten Sevim Ö., "Sanık, kızımı kardeşleriyle tehdit ederek evine götürdü ve sonra öldürdü," dedi.

Olayın Detayları ve Savcının Mütalaası

Maktulün kardeşi Ayhan Ö. ise, ablasının çocuklarının psikolojik durumunu kritik bir dille ifade etti. Cumhuriyet savcısı, maktulün vücudundaki 25 kesici-delici yaradan 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunu belirtirken, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın İfadeleri

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat, suçlamaları reddederek bir plan yapmadığını öne sürdü. "Ben işinde gücünde bir insanım. Çocuklarımın gözünün önünde böyle bir şey yapar mıyım?" dedi. Ceza ve psikolojik durumu nedeniyle zor anlar yaşadığını vurgulayan Fırat, "Ben Allah'a havale ediyorum," ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme başkanı, sanığın 'eşini kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Olay, 27 Aralık 2022'de meydana gelmişti. Ahmet Fırat, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldürmüş, ardından tutuklanmıştı.