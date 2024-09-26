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İzmir'de Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza

İzmir'de eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:46
İzmir'de Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza

İzmir'de Eşini Katleden Sanığa Ağır Cezalar

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 8 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmada Sunulan Savunmalar

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kaffar Yeğin, mağdur yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın Almanya'da işlediği suçun belgelerini açıkladı. Daha önce sevgilisini baltayla yaraladığı ortaya çıkan Yeğin, olay sonrasında 7 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle salıverilmişti.

Son Savunma ve Mahkeme Kararı

Son sözü sorulan sanık, cinayeti kasıtlı olarak işlemediğini iddia ederek, olayın kazara gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, olay günü alkollü olduğunu ve maktulün biber gazı kullanmasıyla paniklediğini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, Yeğin'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ceza almasını talep etti. Mahkeme ise Yeğin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, mahkemenin hırsızlık olarak değerlendirdiği ikinci suçtan da 8 yıl hapis cezası kararı aldı.

Cinayet Olayının Detayları

22 Ekim 2022'de Hülya Şellavcı Yeğin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayetten sonra yeğensel kaçan Kaffar Yeğin, 8 Kasım'da polisin Konak'taki bir adrese düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Önceki Cezalar ve İstinaf Süreci

Daha önce Mrs. Şellavcı Yeğin'e karşı işlediği "kasten yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası almıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, bu cezanın hukuka uygun olduğunu belirterek itirazları reddetti.

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