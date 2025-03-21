İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Dava Sürecinde Cezai Ehliyet Raporu Bekleniyor

İzmir'de eşi Zehra Barbak'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Kayhan Barbak'ın yargılaması devam ediyor. İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barbak, maktulün annesi Naime Özkan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Kayhan Barbak, olay anını hatırlamadığını iddia ederek, "Eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Olayın nasıl olduğunun farkında değilim. Olsaydım güvenlikçiyim, ilkyardım yapardım, 112'yi arardım, şoka girdim." ifadelerini kullandı.

Zehra Barbak'ın annesi Naime Özkan, olay anında kızının "yapma" diye bağırması üzerine torununun uyandığını belirterek, "Kızımı dinlememiş, ensesinden ve sırtından bastırıp torunumun gözü önünde bıçaklamış. Torunumun dinlenilmesini istiyorum. Adalete sığınıyorum, en ağır cezayı almasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Aile avukatları, çiftin 9 yaşındaki oğullarının pedagog eşliğinde dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, tanığın dinlenmesine ve sanığın cezai ehliyeti ile ilgili istenen raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 25 Aralık 2023'te Karabağlar ilçesi'ndeki Faruk Akar Karasu Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişine yaralı bir kadının sığındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, vücudunda bıçak yaraları bulunan Zehra Barbak (37) yaşamını yitirmişti. Kayhan Barbak, evinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmış, bu iddianame İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.