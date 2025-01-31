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İzmir'de Eşini Tehdit Eden Babanın Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi

İzmir'de eşini tehdit eden baba Ş.A.'nın tahliyesine yapılan itiraz sonucu tutukluluğu devam edecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:10
İzmir'de Eşini Tehdit Eden Babanın Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşiyle görüntülü konuşma sırasında çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Ş.A. hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazı kabul edildi.

29 Ocak tarihinde İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ş.A. hakkında tahliye kararı verildiği hatırlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sanık Ş.A., başkaca suçlardan hükümlü olduğu için cezaevinden tahliye edilmedi. İtirazımız sonucunda Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını geri çevirdi" denildi.

Olayın detaylarına bakıldığında, Burdur ilinden F.A. (26), İzmir'deki kocası Ş.A.'nın kendisini görüntülü aradığı sırada çocuğu B.A.'nın boğazına bıçak dayadığını belirterek şikayette bulunmuştu. Polis, F.A.'nın ihbarı üzerine 18 Kasım 2024 tarihinde Ş.A.'yı gözaltına almış ve tutuklamıştı.

Babanın yanında bulunan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Ş.A. hakkında çocuğuna yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianamenin kabulü üzerine tahliye kararı verilmişti.

Böylece, Ş.A.'nın cezaevinde tutukluluğu devam edecek ve çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargı süreci tutuklu olarak sürdürülecek.

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