İzmir'de Eski HDP İl Başkanı Altan'ın Yargılanmasına Devam Edildi

İzmir'de Eski HDP İl Başkanı Altan'ın Yargı Süreci Devam Ediyor

İzmir'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan'ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyayı detaylıca inceledikten sonra Altan'ın örgüt üyesi olduğuna yönelik kanaate ulaştıklarını kaydetti. Ayrıca, sanığın terör örgütü MLKP'ye yönelik sempatiyi aşan propaganda eylemleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Savcı, bu eylemlerin yasal bir partinin yasal bir faaliyeti gibi görünse de örgütün talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği sonucuna vardıklarını belirtti.

Sanığın Savunma Talebi ve Mahkeme Kararı

Sanık Altan, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, Altan hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın Geçmişi

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde 6 Ekim 2023 tarihinde yürütülen 'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, terör örgütü elebaşına ait posterler, teröristlere ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Altan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açtı. Geçen ay, Altan adli kontrol şartıyla tahliye edilmişken, Çelik'in dosyası Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davayla birleştirilmiştir.