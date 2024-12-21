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İzmir'de Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de gün boyunca süren sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetlendi ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:38
İzmir'de Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de Yağmur Alarmı: Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir, gün boyu aralıklarla yağan sağanak yağış ile mücadele etti. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentin çeşitli bölgelerinde sorunlara yol açtı.

Rögarlar Taştı, Su Birikintileri Oluştu

Şiddetli yağmur sonrası, İzmir'in farklı noktalarında rögarlar taştı ve yol ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, bu zorlu koşullar altında ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir'deki vatandaşlar, bu yağışın hem ulaşımı hem de günlük yaşamı nasıl etkilediğini gözlemledi. Yetkililer, gelecek günlerde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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