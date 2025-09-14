İzmir'de EuroBasket 2025 Finali Gündoğdu Meydanı'nda Dev Ekrandan İzlendi

İzmir Konak'ta A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda vatandaşlarca izlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:43
İzmir'de EuroBasket 2025 Finali Gündoğdu Meydanı'nda Dev Ekrandan İzlendi

İzmir'de EuroBasket 2025 finali dev ekranda takip edildi

Konak Gündoğdu Meydanı'nda büyük coşku

İzmir'in Konak ilçesinde, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, dev ekrandan izlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'na kurulan dev ekran, maç boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Alanı dolduran sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla takımına tezahürat etti. Kalabalık, milli takımın her basketinde büyük coşku yaşadı.

Basketbolseverler maç boyunca attıkları tezahüratlar ve desteklerle ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

