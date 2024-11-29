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İzmir'de Evi Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili bir şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:40
İzmir'de Evi Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin kurşunlanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım tarihinde Güney Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açarak kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Asayiş Şube Gasp Büro ile Suç Analiz Merkezi amirliklerinin titiz çalışmaları sonucunda, olayın failleri olarak belirlenen A.G. (44) ve Y.H. (35) saklandıkları adreslerde yakalandı.

Adli Süreç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutuklanırken, Y.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, evin kurşunlanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin apartmana girmesi, kısa bir süre sonra birinin bölgeden uzaklaşması ve diğerinin apartmandan çıkarken evin kapısına ateş açması yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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