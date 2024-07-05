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İzmir'de fayton kundaklama pompalı tüfek saldırısıyla bitti! 1 ölü 5 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Olayın ardından dört şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:37
İzmir'de fayton kundaklama pompalı tüfek saldırısıyla bitti! 1 ölü 5 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, husumetlileri tarafından kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Gece saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde Fikriye S.'nin faytonu, husumetlileri tarafından kundaklandı. Yangını fark eden Fikriye S. ve yakınları, alevleri söndürmek için harekete geçti.

Ancak bu sırada, husumetlileri pompalı tüfekle ateş açarak Fikriye S. ve beş yakınını yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Fikriye S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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