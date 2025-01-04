İzmir'de Fethi Sekin'in Kahramanlığı: Teröristlerin Planını Canı Pahasına Bozdu

8 Yıldır Unutulmayan Kahraman: Fethi Sekin

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de gerçekleştirdiği İzmir Adliyesi saldırısında facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla hafızalarda yer ediyor. Saldırının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, Sekin ve şehit adliye çalışanı Musa Can, anılmaya devam ediyor.

Teröristlerle Girdiği Çatışmada Şehit Oldu

Olay, İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde meydana geldi. PKK'lı teröristler, patlayıcı yüklü araçla adliyeyi hedef aldı. Saldırının gerçekleşmesini önlemek için müdahale eden Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girerek birini etkisiz hale getirmeyi başardı; ancak diğer terörist tarafından açılan ateşle şehit oldu.

Fethi Sekin'in Hayat Hikayesi

1973 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Fethi Sekin, polislik kariyerine Kilis'te başlamış, daha sonra Bingöl ve İzmir'de görev yapmıştır. İzmir'de 15 yıl süreyle görev aldıktan sonra, 2 çocuk babası olarak adını kahramanlıkla duyurmuştur.

Halkın Kahramanı Olmayı Başardı

Saldırının hemen ardından İzmir halkı, adliye önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek teröre karşı birlik mesajı vermiştir. Olayın ardından, saldırının yaşandığı caddenin ismi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Sekin’in ismi Türkiye genelinde birçok cadde, sokak, park ve okulda yaşatılmaktadır.

Şehit Musa Can'ı Unutmadık

Musa Can, 1969 yılında Tokat'ta doğdu ve İzmir Adliyesi'nde çalışırken terör saldırısında şehit oldu. Can’ın anısına düzenlenen törenin ardından cenazesi, Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.

Saldırının Yargı Süreci

5 Ocak 2017 saldırısı sonrası, olaya karışan sanıklar yargılandı. Teröristlerin planını gerçekleştirmek üzere Adliye önünde toplanan sanıklar arasında Abdulkahar Karasaç ve Delil Hıso gibi isimler yer aldı. Hıso, mahkemece terör örgütüne üye olmaktan ceza aldı, ancak adliye saldırısı ile ilgili bir delil yokluğu nedeniyle beraat etti.

Hain saldırı sonrası MİT tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile Karasaç yakalanarak etkisiz hale getirildi.