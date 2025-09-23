İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 10 şüpheli yakalandı; emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:06
Operasyonun Detayları

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

