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İzmir'de FETÖ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:58
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir anti-terör operasyonunda, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik yapıldı.

Detaylar Açıklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen kişilere dair 14 şahıs için gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu operasyonu İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Operasyonda 13 zanlı yakalanırken, firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

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