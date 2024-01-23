İzmir'de FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de FETÖ operasyonu kapsamında 19 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün güncel yapılanmasında yer aldıklarına dair ifade, örgüte yakın dernek üyeliği, Bank Asya'da artan hesapları ve örgüt yöneticileriyle bağlantıları olan şüpheliler için gözaltı kararı çıkardı.

Ekipler, planlanan adreslere baskın yaparak 19 şüpheliyi yakaladı

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