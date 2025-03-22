İzmir’de FETÖ Operasyonu: 2 Polis Tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 polis memurundan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:03
İzmir’de FETÖ Operasyonu: 2 Polis Tutuklandı

İzmir’de FETÖ’ye Yönelik Büyük Operasyon

İzmir'de gerçekleştirilen önemli bir operasyonla, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik etkili bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart tarihinde başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltında İşlemler Tamamlandı

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan duruşmada, 2 polis memuru çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, kalan 8 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi olduğuna dair ifadelerin bulunduğu, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporları ile tespit edilen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

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