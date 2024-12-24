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İzmir'de FETÖ Operasyonu: 31 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MİT ve yerel güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:47
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 31 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de FETÖ'ye Yönelik Önemli Bir Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının destek verdiği çalışma, FETÖ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik düzenlendi.

Gözaltı Kararları ve Şüpheliler

Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon, eş zamanlı olarak belirlenen adreslere gerçekleştirildi ve 31 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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