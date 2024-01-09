İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 7 kişi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu gözaltı kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI 2 KİŞİ ARANIYOR

FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 kişi, İzmir'de çeşitli ilçelerde yapılan operasyonlarda yakalandı. Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi dışında, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi daha aranıyor. İzmir'de devam eden operasyonlarda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.