İzmir'de FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de FETÖ'ye Yönelik Operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne karşı düzenlenen operasyon kapsamında, toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu operasyon, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Gözaltı Kararları ve Operasyon Detayları

Operasyon sırasında, kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde hareket eden polis ekipleri, daha önceden tespit edilen şüpheliler üzerinde işlem yaptı. Gözaltına alınan kişilerin, ByLock kullandıkları doğrulanırken, haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar ve ele geçirilen dijital materyallerde de kayıtlar bulundu.

Şu anda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Bu operasyondan elde edilen bilgiler, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü ve adaletin tecelli edeceğini göstermektedir.