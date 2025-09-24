İzmir'de FETÖ Operasyonunda 5 Şüpheliye Adli Kontrol

İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:39
İzmir'de FETÖ Operasyonunda 5 Şüpheliye Adli Kontrol

İzmir'de FETÖ Operasyonunda 5 Şüpheliye Adli Kontrol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'ine adli kontrol kararı verildi ve tamamı serbest bırakıldı.

Operasyon dün gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları, ifadelerde ve teşhislerde adlarının geçtiği ile sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası