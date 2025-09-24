İzmir'de FETÖ Operasyonunda 5 Şüpheliye Adli Kontrol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'ine adli kontrol kararı verildi ve tamamı serbest bırakıldı.

Operasyon dün gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları, ifadelerde ve teşhislerde adlarının geçtiği ile sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edildi.