İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı — güvenlik kamerası kaydı

İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyonun 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çiçek Mahallesi 1615/4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücü İ.Y'nin kullandığı 35 EME 06 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Çetin Şahin'e ait 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait duvarın bir bölümü yıkıldı. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı, sürücünün yara almadığı bildirildi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Bina sahibinden tepki

Bina sahibi Çetin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgede üçüncü kez benzer kaza yaşandığını belirterek belediyelerin çözüm üretmediğini söyledi. Şahin, daha önce yan binaya belediyenin greyder aracının çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Şahin'in açıklaması şöyle: "İzmir Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesini arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehire defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. 'Bakacağız, edeceğiz' dediler."

Görüntüler kayıtta

Freni boşalan kamyonun evin duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyon 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.