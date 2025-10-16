İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı — güvenlik kamerası kaydı

İzmir Bayraklı'da freni boşalan 35 EME 06 plakalı kamyon, Çiçek Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katına çarparak duvarda hasar oluşturdu; sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 01:11
İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı — güvenlik kamerası kaydı

İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyonun 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çiçek Mahallesi 1615/4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücü İ.Y'nin kullandığı 35 EME 06 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Çetin Şahin'e ait 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait duvarın bir bölümü yıkıldı. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı, sürücünün yara almadığı bildirildi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Bina sahibinden tepki

Bina sahibi Çetin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgede üçüncü kez benzer kaza yaşandığını belirterek belediyelerin çözüm üretmediğini söyledi. Şahin, daha önce yan binaya belediyenin greyder aracının çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Şahin'in açıklaması şöyle: "İzmir Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesini arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehire defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. 'Bakacağız, edeceğiz' dediler."

Görüntüler kayıtta

Freni boşalan kamyonun evin duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyon 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyon 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyon 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin...

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'deki Üzücü Kaza: İki Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı
2
Kocaeli Darıca'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
3
İzmir'de freni boşalan kamyon apartmana çarptı — güvenlik kamerası kaydı
4
Elazığ Palu'da 2023 Cinayetinde 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Adana'da Zincirleme Kaza: Pozantı'da 1 Kişi Ağır Yaralandı
6
Erdoğan, AK Parti'li Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti
7
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor