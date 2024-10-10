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İzmir'de Gasp Olayında 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'de 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:20
İzmir'de Gasp Olayında 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Gasp Olayında Gelişmeler

İzmir'in Bornova ilçesinde, gasp olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Suç Analiz Merkezi ekipleri, gasp edilen iki kişinin güvenlik kameralarındaki görüntülerini inceledi.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin bir kadına yaklaşarak çantasını gasbetmeye çalıştıkları anlar yer aldı. Kayıtlarda, kadın kaçmaya çalışsa da düşürülerek çantası alınıp, şüphelilerin olay yerinden otomobille uzaklaştıkları görülüyor.

Hukuk süreci devam ederken, şüpheliler U.P, E.S, ve A.K, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

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