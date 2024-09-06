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İzmir'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 14 Tutuklama

İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:54
İzmir'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 14 Tutuklama

İzmir'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenleyerek 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan bu operasyon, deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya'ya kaçışları organize eden gruplara karşı gerçekleştirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Emniyet güçleri, belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, toplamda 14 zanlıyı yakaladı. Yapılan aramalar sonucunda, 19,575 Amerikan Doları, 9,590 Euro ve 31,800 Türk Lirası ele geçirildi.

Adli Süreç: Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik kararınca tutuklandı.

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