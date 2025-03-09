İzmir'de Güneşli Hava, Açık Alanları Canlandırdı

İzmir'de güneşli bir gün, şehrin çeşitli açık alanlarını ziyaret edenlerle dolup taştı. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması ile birlikte sahil, park ve çarşılar yoğun kalabalıklara ev sahipliği yaptı.

Aileleriyle birlikte vakit geçirmek isteyenler, Konak Meydanı başta olmak üzere Kemeraltı, Alsancak kordon boyu, Bayraklı ve Karşıyaka sahilinde yürüyüş yaptı. Birçok kişi yeşil alanlarda dinlenirken çocuklar parklarda eğlencelerle vakit geçirdiler.

Hakan Toparlak, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, bu güzel havayı değerlendirmek için kızıyla birlikte Konak'ta yürüyüş yaptıklarını aktardı. Kış mevsiminin geride kaldığını ve baharın gelmesinin mutluluk verdiğini belirtti.

Manisa'dan gelen Oktay Ünal, İzmir'i ve kordon boyunu çok sevdiğini vurguladı. "Tarihi Agora ve Kemeraltı Çarşısı'na gideceğiz, dolaşacağız. Küçük alışverişler yapacağız. Kış çok sert ve soğuk geçti," dedi.

Denizli'den İzmir'e gelen Mustafa Akın ise havanın çok güzel olduğunu ve eşiyle birlikte gezerek bu güzel havanın tadını çıkardıklarını ifade etti. Akın, "Soğuk kıştan sonra sıcak günlerin keyfini çıkarıyoruz," diyerek mutluluğunu dile getirdi.