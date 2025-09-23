İzmir'de Güvercin Kümesinde Uyuşturucu Saklayan 2 Kardeş Yakalandı

İzmir Karabağlar'da güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan B.Y. (32) ve kardeşi E.Y. (26) gözaltına alındı; binlerce hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:21
İzmir'de Güvercin Kümesinde Uyuşturucu Saklayan 2 Kardeş Yakalandı

İzmir'de güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan 2 kardeş yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, B.Y. (32) ve kardeşi E.Y. (26) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Operasyon ve gözaltı

Ekiplerin düzenlediği baskında iki kardeş evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin bahçesindeki güvercin kümesi özel olarak incelendi.

Ele geçirilenler

Güvercin kümesinde yapılan aramalarda 5 bin 985 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvercin kümesinde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvercin kümesinde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş gözaltına alındı. Evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramalarda, 5 bin 985 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Asker Ressamlar' Sergisi MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Açıldı
2
Bursa Karacabey'de Yangın: 3 Kişi Öldü — Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
3
Muş'ta Okul Sporları Toplantısı: Vali Çakır'dan Eğitim ve Spor Vurgusu
4
Asadov, Bakan Tekin'i Kabul Etti: Bakü'de Eğitim İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Amasya'da 8 Afgan düzensiz göçmen yakalandı
6
Bodrum'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Bakan Göktaş BM'de: "Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" ve Dijital Çocuk Hakları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek