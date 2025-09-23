İzmir'de güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan 2 kardeş yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, B.Y. (32) ve kardeşi E.Y. (26) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Operasyon ve gözaltı

Ekiplerin düzenlediği baskında iki kardeş evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin bahçesindeki güvercin kümesi özel olarak incelendi.

Ele geçirilenler

Güvercin kümesinde yapılan aramalarda 5 bin 985 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

