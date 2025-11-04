İzmir'de Güzellik Salonu Sahibinin 'Kar Payı' Vaadiyle Dolandırıldığı İddiası

İzmir Güzelyalı'da güzellik salonu sahibi E.Ö.'nün 'kar payı' ve altın vaadiyle müşterilerden para toplayıp yeni şube bahanesiyle kaybolduğu, yüzlerce kişinin mağdur olduğu iddia edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:14
İzmir Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren bir güzellik salonunun sahibi E.Ö.'nün, sosyal medya kampanyaları ve 'kar payı' ile 'arkadaş getirene altın' vaadiyle müşterilerden ve esnaflardan para toplayıp ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Salona gelen müşteriler kapının kapalı ve içinin boş olduğunu görünce polise giderek şikayetçi oldu.

İddialar

İddialara göre E.Ö., sosyal medya hesaplarından piyasa fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenleyerek yeni müşteriler çekti. Bazı müşterilere 'kar payı' veya 'salona yeni müşteri getirme karşılığında altın verme' gibi teklifler sundu. Kısa sürede yüzlerce kişilik bir müşteri kitlesine ulaşan işletmeci, yeni bir şube açacağını söyleyip 3 Kasım tarihinden itibaren açılacak şeklinde tadilat görüntüleri paylaştı.

Ancak iddialara göre, yeni dükkan bahanesiyle önce mevcut işyerindeki cihazlar çıkarıldı, ardından tabelalar söküldü ve işletmeci ortadan kayboldu. Olay günü herkese aynı saate randevu verildiği, randevu saatinde salona gelenlerin kapının kapalı ve içinin boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını fark ettikleri belirtildi.

Mağdurların anlatımı

Serden Yasa (44), yaklaşık 5 bin TL dolandırıldığını belirterek, 'Lazer seansına birkaç kere geldim. İş yerinde tadilat olduğunu öğrenince, 3 Kasım'dan itibaren açığız dediler. Ben de dün gelemediğim için bugün geldim. Ancak geldiğimde gördüğüm manzara ortada; kısacası dolandırıldık. Bize 2 müşteri getirene, 3 müşteri getirene çeyrek, yarım veya gram altın verileceğini söylemişti. Bana ortak aradığını, istersem ortak olabileceğimi de söyledi.' dedi.

Nurullah Yok (42), epilasyon işlemi için ücret ödediğini ve paketi arkadaşlarına tavsiye ettiğini aktardı: 'Bugün geldiğimde salonun kapalı olduğunu gördüm. Salon sahipleri ortadan kaybolmuş. Daha önce arkadaşını getirene altın kampanyası ve 3 işlem 1000 TL gibi kampanyalar yapmışlardı. Yeni dükkânın fotoğraflarını paylaşıp tadilat görüntüleri koymuşlardı; fakat bugün hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Sosyal medyadaki tadilat görüntülerinin internetten indirildiği söyleniyor.'

Pınar Araz (35) ise uzun süredir salona gittiğini belirterek, 'Yeni paketler çıktığında tereddüt etmeden aldık. Bugün saat 12'de randevumuz vardı ancak dün dolandırıldığımızı öğrendik. Herkes kapının önünde toplandı. Gece 1'den sonra sosyal medya hesabını kapatmışlar ve hiçbir şekilde ulaşılamaz hale gelmişler. Bu yüzden biz de mağdur olduk.' diye konuştu.

Şikayet ve soruşturma

Olayın ortaya çıkmasının ardından şaşkınlık yaşayan çok sayıda vatandaş, durumu polis merkezine bildirerek E.Ö. hakkında şikayette bulundu. Mağdurların ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin inceleme devam ediyor.

Önemli not: Haberde yer alan tüm özel isimler, tarih ve sayısal veriler korunmuştur.

