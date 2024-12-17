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İzmir'de Halasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de halasını satırla öldüren Metin Akyüz, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:40
İzmir'de Halasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldüren 22 yaşındaki Metin Akyüz, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 23 Aralık 2023'te meydana gelen olayda, Gurbet Ayaz isimli halasıyla tartışan sanık, Halasını vahşice katletmişti. Olayın ardından Metin Akyüz tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Akyüz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını yinelemesinin ardından, Akyüz'e son sözleri soruldu. Olayı hatırlamadığını öne süren Akyüz, "Öyle bir şey olmadı. Tehditten anlamam, ne olduğunu bilmem. Hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Akyüz'e nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti ve mahkeme, verilen cezada takdiri indirim uygulanmasına ise yer olmadığını vurguladı.

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