İzmir'de Haraç Çetesi Operasyonu: İki Tutuklama

İzmir'de Haraç Skandalı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaflardan tehdit ve şantaj yoluyla haraç aldıkları iddia edilen iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, yereli esnaftan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Tehdit ve şantaj yoluyla haraç alındığına dair yapılan başvuru, detaylı bir soruşturmayı tetikledi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D. ve R.G. isimli şüphelileri takibe aldı. Uzun süre süren izleme çalışmasının ardından, şüphelilerin esnaftan zorla para aldıkları esnada baskın yapıldı.

Şüphelilerin Tutuklanması

Polis ekiplerince suçüstü yakalanan H.D. ve R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin, haraç alma faaliyetlerinin detaylı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Bölgedeki esnaf, bu tür olayların önlenmesi için yetkililerden daha etkin önlemler bekliyor.