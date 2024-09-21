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İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisine Yönelik Protesto

İzmir Çiğli'de, Harmandalı Katı Atık Tesisi'nin kapatılmaması protesto edildi, halk mahkeme kararına sahip çıktı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:56
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisine Yönelik Protesto

Harmandalı Tesisine Protesto Düzenlendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya gelen grup, mahkemenin bölgenin çöp dökümüne karşı çıkan kararına rağmen, çöp dökülmeye devam edildiğini belirtti.

Mahkeme Kararına Saygı İstendi

Protestocular, mahkeme kararının uygulanmasını talep ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin durumla ilgili halkı bilgilendirmeden hareket ettiğini savundu. Eylemciler, Çiğli'nin, Harmandalı'nın ve İzmir'in çöplük haline gelmesini istemediklerini vurguladı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Protesto sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. İlgili makamların durumu kontrol altına almak için polis önlemleri alınmıştı.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması, mahalle...

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması, mahalle sakinlerince protesto edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması, mahalle...

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması, mahalle sakinlerince protesto edildi.

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