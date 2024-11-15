İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Ölümü: İki Kişi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda gerçekleştirilen haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesi olayı, şehrin gündemine bomba gibi düştü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Dün sabah saatlerinde, haşere ilaçlamasının yapıldığı dairede, alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenmesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı olduğu öğrenildi. Küçük bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adli işlem süreci devam ederken, ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan E.G. (44) hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyona aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda, ilaçlama sonrası hastaneye kaldırılan apartman sakini üniversite öğrencisi G.U. da Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay sonucunda, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne neden olan koşulların araştırılması için soruşturma devam ediyor. Tanık ifadeleri ve yapılan incelemelerle olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.