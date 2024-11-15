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İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir Konak'ta haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, üç ilaçlama personeli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 03:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 03:00
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Olay: Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Ölümü

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Kasım'da haşere ilaçlaması yapılan bir apartmanda yaşanan olayda, 1 yaşındaki T.A.K. adlı erkek bebek zehirlenerek hayatını kaybetti.

Valilikten Açıklama Geldi

Valilik, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda ilaçlama sonrası yaşanan rahatsızlıkların ardından, 14 Kasım saat 11.30'da 112 ihbar hattına yapılan bildirimin değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U.'nun tedavisi Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Vefat eden bebeğin anne ve babası ise tedavi sonrası taburcu edilmiştir," denildi.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Ayrıca, olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alındığı belirtildi. Valilik, "Tahliye edilen apartman sakinlerine geçici barınma imkanı sunulmuştur. AFAD KBRN ekipleri havalandırma çalışmalarına devam etmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir," ifadelerini kullandı.

Mahalle Sakinlerinden Açıklamalar

Güvenlik önlemleri alınan mahalledeki AFAD ekiplerinin tahliye edilen apartmanlarda havalandırma çalışmalarını sürdürdüğü gözlemlendi. Olayın meydana geldiği apartmanın yanındaki binada yaşayan Nesrin Yağcı, "Yoğun bir koku aldım, rahatsız oldum. Bilgim olmadığı için doktora gitmedim,” dedi ve durumu öğrendikten sonra kendini suçlu hissettiğini sözlerine ekledi.

Aynı apartmanda 25 yıldır yaşayan Sezgin Işıkadalı, olayın korkunç olduğunu ve üst katta bir kişinin de zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirtti. "Bebek hayatını kaybetti, apartman boşaltıldı. Çevredeki binalar da tedbir amacıyla tahliye edildi," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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