İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen haşere ilaçlaması sonrasında zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek, yaşamını yitirdi. Olay, 12 Kasım tarihinde Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

Valilik, Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın zehirlenerek vefat ettiğini bildirdi. Olayın ardından yapılan 112 çağrısı ile 14 Kasım tarihinde bazı vatandaşların etkilendiği tespit edildi. İlaçlama sonrası Gizem Umay Pala (21) tedavi altına alınırken, ailesi ise hastanelerden taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, haşere ilaçlamasını gerçekleştiren firmanın 3 personelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, olayın yaşandığı apartmanın tahliye edildiği ve burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sağlandığı vurgulandı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başladı.

Kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Toprak Altay Kınalı'nın cenazesinin, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gasilhanesi'ne götürüldüğü bildirildi. Cenazenin bugün öğle saatlerinde Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bebeğin acılı amcası Ramazan Kınalı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tahtakurusu için böyle bir ilaç olamaz. Bütün apartman, mahalle etkilendi. Cezalarının en büyüğünü almaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda, gözaltına alınan ilk 3 kişi ile olayın yaşandığı dairenin sakinleri mağduriyet yaşıyor. Gözaltında bulunan ilaçlama sürecinde sorumluluğu olan kişilerin ifadeleri alınmaya devam ederken, durumla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Bölgedeki havalandırma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, güvenlik ekiplerinin yaptığı ölçümler sonrasında olayın yaşandığı apartmandaki değerlerin halen yüksek çıktığı ifade edildi. Apartman sakinlerinden biri, "Apartmanımız boşaltıldı. Diğer yapılarda tedbir amacıyla tahliye edildi" açıklamasında bulundu.

Olay, çevrede büyük bir şok etkisi yaratmış durumda. Nesrin Yağcı, “İşten geldim. Yoğun bir koku aldım, ne olduğunu bilemedim” diyerek, olayın ciddiyetini dile getirdi. Mağdurlar, koku ile ilgili bilinçli önlemler alınmadığı için derin üzüntü duyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.