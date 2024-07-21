İzmir'de hemzemin geçitteki kazada ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

İzmir'in Menemen ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin hafif ticari araca çarpması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Akkurt (52), eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) cenazeleri, yakınları tarafından Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yanıkköy Mezarlığı'na getirildi.

Aile yakınlarının yanı sıra mahallelinin katıldığı cenaze töreninde, bazı aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Mehmet Akkurt'un Yanıkköy Mahallesi'nde yaşadığı, burada çiftçilik yaptığı, kazada kullandığı hafif ticari aracı yaklaşık 2 ay önce satın aldığı ve annesi Emine Akkurt'u Menemen Devlet Hastanesi'ne götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

- Kaza

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, dün Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü Akkurt, eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybetmişti.